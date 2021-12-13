РИАМО - 13 дек. Житель Сергиево-Посадского городского округа подал заявление в полицию о краже денежных средств с банковской карты. Сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранителей был задержан 48-летний местный житель. Он, находясь в гостях у потерпевшего в одной из войсковых частей города, воспользовался тем, что тот отвлекся, и похитил его банковскую карту. Впоследствии злоумышленник неоднократно расплачивался ей в магазинах Сергиева Посада.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.