РИАМО - 13 дек. Областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «МД-консалтинг» на действия МУП «Автоград» Ленинского округа и окружного «Центра торгов» при проведении электронного аукциона. Выявлен ряд нарушений, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В рамках аукциона разыгрывалось проведение строительства, реконструкции, капремонта и сноса объекта, расположенного в поселке Володарского по адресу: ул. Центральная, д. 6.

По мнению общества, организатором торгов были установлены неправомерные требования в аукционной документации.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий организаторов и признало жалобу обоснованной. Учреждениям выданы предписания, согласно которым необходимо устранить нарушения.