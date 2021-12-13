РИАМО - 13 дек. Первый случай смерти пациента с «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксировали в Великобритании, пишет Газета.ru.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Возраст и пол скончавшегося пациента он не уточнил.

«Омикрон» вызывает госпитализацию, и, к сожалению, по крайней мере один пациент <...> умер», — заявил Джонсон в ходе посещения клиники вакцинации недалеко от Паддингтона.

При этом он также добавил, что новый штамм очень быстро распространяется среди населения. На «омикрон» приходится до 40% новых случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве.

Первых зараженных новым штаммом коронавируса выявили в Южно-Африканской Республике в конце ноября 2021 года. По мнению экспертов, он более заразен, чем предыдущие разновидности. ВОЗ официально классифицировала мутировавший вирус как вариант, вызывающий опасения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили у 16 из 177 россиян, прибывших из ЮАР.

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