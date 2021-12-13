РИАМО - 13 дек. В Коломне в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» открылся новый музей, ставший 39-м в городе. Пряничная арт-станция «10 зайцев» расположилась в центральной части города, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Витрины лавки уже облюбовали поклонники красочных фотографий. Посетители музея смогут увидеть 3 зала. В одном расположена макетная экспозиция Коломенского кремля, здесь можно будет узнать факты о средневековой Коломне.

Второй – «ВокЗал» – представляет собой вокзал начала XX века. Там будут проводить мастер-классы, на которых желающих научат печь и расписывать пряники, а также театрализованные представления.

На полках самого вкусного зала разместят самые разнообразные пряники: имбирные и шоколадные, печатные и лепные, вырезные и комбинированные, пряничные человечки и домики, традиционные новогодние николашки и фирменные красные коломенские зайчики.

Музей уже начал работу по адресу: улица Зайцева, дом №10. Перед посещением нужно записаться по телефону: 8(969)050-10-10.

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