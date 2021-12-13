РИАМО - 13 дек. Мобильные офисы социальной газификации посетят 47 населенных пунктов Московской области на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В передвижных офисах соцгазификации жители региона смогут получить 11 социальных услуг и проконсультироваться по имеющимся вопросам со специалистами.

Мобильные офисы соцгазификации предоставляют жителям следующие услуги:

- Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования;

- Регистрация объекта;

- Присвоение адреса;

- Применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество;

- Перерасчет за ТКО;

- Экстренная социальная помощь;

- Договор социального контракта;

- Оказание услуг на дому;

- Льготы ФНС;

- Доставка в медицинские учреждения лиц от 65+;

- Вакцинация, осмотр врача;

На этой неделе мобильные офисы соцгазификации посетят следующие населенные пункты Подмосковья: город Голицыно, поселок Большая Сестра, село Вельяминово, деревни Акатово, Алабушево, Бездедово, Березино, Большое Саврасово, Великодворье, Гочары, Ельня, Ерюхино, Ефремово, Воря Богородское.

Также специалисты посетят Кубинку, поселки Кировский, Медное Власово и Литвиново, села Квашенки, Лямцино, Микулино и Починки, деревни Дмитровский Погост, Жуково, Иншино, Кекишево, Коняшино, Михали, Новосидориха, Никулино, Никольское, Орлово, Ольховка.

Помимо прочих населенных пунктов, мобильные офисы соцгазификации также приедут в села Растуново, Спасс – Леоновщина и Татаринцево, а также в деревни Петрищево, Радищево, Савостино, Становое, Сергейково, Сурмино, Стулово, Стрешневы Горы, Торбеево, Шилово и Титково.

Мобильные офисы соцгазификации принимают посетителей с 15 сентября – на сегодняшний день многофункциональные центры на базе автомобиля «Газ» совершили уже 625 выездов.