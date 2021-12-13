РИАМО - 13 дек. Мобильные офисы социальной газификации посетят 47 населенных пунктов Московской области на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
В передвижных офисах соцгазификации жители региона смогут получить 11 социальных услуг и проконсультироваться по имеющимся вопросам со специалистами.
Мобильные офисы соцгазификации предоставляют жителям следующие услуги:
- Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования;
- Регистрация объекта;
- Присвоение адреса;
- Применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество;
- Перерасчет за ТКО;
- Экстренная социальная помощь;
- Договор социального контракта;
- Оказание услуг на дому;
- Льготы ФНС;
- Доставка в медицинские учреждения лиц от 65+;
- Вакцинация, осмотр врача;
На этой неделе мобильные офисы соцгазификации посетят следующие населенные пункты Подмосковья: город Голицыно, поселок Большая Сестра, село Вельяминово, деревни Акатово, Алабушево, Бездедово, Березино, Большое Саврасово, Великодворье, Гочары, Ельня, Ерюхино, Ефремово, Воря Богородское.
Также специалисты посетят Кубинку, поселки Кировский, Медное Власово и Литвиново, села Квашенки, Лямцино, Микулино и Починки, деревни Дмитровский Погост, Жуково, Иншино, Кекишево, Коняшино, Михали, Новосидориха, Никулино, Никольское, Орлово, Ольховка.
Помимо прочих населенных пунктов, мобильные офисы соцгазификации также приедут в села Растуново, Спасс – Леоновщина и Татаринцево, а также в деревни Петрищево, Радищево, Савостино, Становое, Сергейково, Сурмино, Стулово, Стрешневы Горы, Торбеево, Шилово и Титково.
Мобильные офисы соцгазификации принимают посетителей с 15 сентября – на сегодняшний день многофункциональные центры на базе автомобиля «Газ» совершили уже 625 выездов.
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