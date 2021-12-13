РИАМО - 13 дек. Сотрудница автомобильной заправочной станции в городском округе Власиха обратилась в полицию с просьбой вернуть ее украденный телефон. Правоохранители задержали подозреваемую в краже, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
По данным следствия, злоумышленницей оказалась 40-летняя местная жительница. Увидев на кассе телефон, она воспользовалась тем, что потерпевшая отвлеклась, и похитила устройство. Сумма ущерба превысила 17 тыс. рублей.
Благодаря полицейским имущество было возвращено владелице.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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