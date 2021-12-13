РИАМО - 13 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов занял 4-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России по итогам ноября текущего года, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Первое место у председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, на втором месте расположился Юрий Бурлачко (Краснодарский край), на третьем – Магомед Даудов (Чечня). Замыкает пятерку лидеров Алексей Шапошников (Москва).

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе базы СМИ, включающей свыше 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

При выведении медиаиндекса персоны каждое сообщение о ней оценивается по определенным параметрам: влиятельность источника информации, характер упоминания объекта (позитивный, негативный, нейтральный), роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи.