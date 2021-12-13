РИАМО - 13 дек. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что получить QR-коды о вакцинации и наличии антител к коронавирусу смогут люди, сделавшие прививку отечественными и иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшие граждане, имеющие антитела к коронавирусной инфекции, пишет Газета.ru.

Сегодня QR-коды могут получить лишь граждане, которые перенесли коронавирус официально – то есть заболевание было подтверждено врачом и люди, прошедшие через процедуру вакцинации.

По словам Голиковой, в ближайшем будущем код также смогут получить переболевшие люди, у которых коронавирус не был подтвержден официально. Для этого граждане должны будут пройти лабораторное исследование на наличие антител.

Вице-премьер отметила, что роль будет играть только наличие антител, а не их количество.

«Мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». <…> Ни ВОЗ, ни одна из стран не меряют количество антител и не устанавливают по этим антителам достаточные или недостаточные уровни защиты», — пояснила Голикова.

Сдать тест на антитела смогут как люди, ранее получившие положительный ПЦР-тест, так и граждане, не сдававшие его совсем. Однако для последних QR-код даже в случае наличия антител будет действовать полгода.

Помимо прочего, QR-коды смогут получить граждане, привившиеся иностранными вакцинами от коронавируса, им тоже придется сдавать тест на антитела, а код будет действовать полгода. Аналогичные условия применят к гражданам, прошедшим вакцинацию российскими вакцинами, за границей, например, в Абхазии или на Донбассе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов, свидетельствующих о пройденной вакцинации или наличии антител к коронавирусу, на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы.

Он отметил, что такое решение было принято после анализа мнений регионов и обращений россиян.

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