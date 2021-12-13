РИАМО - 13 дек. Сотрудники полиции городского округа Клин в ходе проверки иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ проверили одну из квартир на улице Мечникова. Владелец квартиры фиктивно поставил на миграционный учет 12 иностранцев, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

49-летний хозяин квартиры места для временного проживания иностранным гражданам не предоставил. Дознавателем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.