РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 дек. Мужчина разбил телефон своей знакомой в ходе конфликта в подмосковном Щелкове, сообщается на странице Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 29-летней местной жительницы о том, что в общежитии, расположенном во Фруктовом проезде, знакомый в ходе конфликта разбил ее мобильный телефон, сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».