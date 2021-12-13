РИАМО - 13 дек. В Подмосковье большое внимание уделяется вопросу доступности государственных услуг. Их предоставляют по принципу «одного окна», постоянно собирается обратная связь, и эта работа будет продолжена, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Обсуждение перевода социальных и медуслуг в цифровой формат состоялось в рамках заседания президиума совета законодателей РФ.

Брынцалов отметил, что помощь государства гражданам должна быть адресной и проактивной, без лишних обращений в ведомства.

«Полностью поддерживаю предложения заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой о продлении заочного порядка признания гражданина инвалидом и предоставлении справки об установлении инвалидности по электронной почте, а также введении электронной записи в федеральные медицинские центры», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что это правильное решение давно назревшей проблемы.