РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В Подольске разыскивают водителя грузовика, который задел припаркованный автомобиль на бульваре 65-летия Победы, сообщил владелец разбитого авто.

Авария произошла в ночь на 12 декабря на бульваре 65-летия Победы у д. 8, корп. 1. Неизвестный въехал в припаркованный автомобиль.

«Вокруг полно камер видеонаблюдения. Мою машину задел грузовик одной известной сети. Я обратился в правоохранительные органы, но прошу виновника самостоятельно выйти на связь», - сказал пострадавший.