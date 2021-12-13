РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. Депутат совета Люберец от избирательного округа №5 Александр Мурашкин организовал благотворительную акцию в помощь жителям слабо защищенных социальных категорий, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Единой России».

«Членам местного совета старейшин и многодетным мамам, проживающим в микрорайоне Высшая школа, преподнесли полезные подарки – наборы кисломолочной продукции популярной торговой марки. 30 наборов, в каждом из которых 3 л вкусного йогурта, мы раздали люберчанам. С избирателями 5-го округа я в постоянном контакте и стараюсь помогать», – сказал Мурашкин.

Он пояснил, что акция состоялась при поддержке люберецкого благотворительного фонда «Счастье с нами» под руководством Елены Котельниковой. Сотрудничество с депутатом фонд ведет на протяжении уже 3 лет.

«Я искренне рад нашей совместной работе, ее результатам – особенно. Вместе мы помогаем как отдельным гражданам, так и общественным организациям, школам округа, медицинским учреждениям», - подытожил Мурашкин.

Одним из недавних жестов помощи, реализуемых в тандеме, стала закупка бытовой химии для уборки помещений в одной из школ, а также приобретение канцелярских товаров для детей из малоимущих семей.