РИАМО - 13 дек. Новое окно продаж по программе туристического кешбэка в Московской области стартует 18 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Окно будет действовать до 12 апреля 2022 года. Таким образом, туристы могут отправиться в поездку сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно.

Основные условия программы остаются прежними. На банковскую карту «Мир», с которой платили за турпоездку, автоматически в течение 5 дней будет возвращаться 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

В 2022 году запланирован также и осенний этап программы туристического кешбэка.

По итогам летнего туристического сезона 2021 года в рамках турпрограммы с кешбэком отмечен значительный спрос на поездки по Подмосковью. В регионе активно приобретались оздоровительные туры, также спросом пользовались культурно-познавательные туры.

Московскую область с начала года посетили более 10 млн туристов, из них за лето – свыше 4 млн человек.

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