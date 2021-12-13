РИАМО - 13 дек. Огнеборцы за час ликвидировали пожар в хозяйственной постройке в городском округе Химки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 11:43 поступило сообщение о пожаре в хозпостройке по адресу: квартал Вашутино, микрорайон Клязьма-Абрамцево в городском округе Химки.

На борьбу с огнем направили три единицы техники и 11 человек. Сотрудники МЧС за час справились с огнем. В итоге пожар был ликвидирован в 12:45.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 65 техногенных пожаров. От ГУ МЧС России по Московской области на их тушение были направлены 571 человек и 163 единицы техники.