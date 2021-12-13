РИАМО - 13 дек. Подмосковное УФАС внесет сведения о компании «Финансовый Кит» в реестр недобросовестных поставщиков. Это решение антимонопольной службы поддержал Арбитражный суд Москвы, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Обращение относительно ООО «Финансовый кит» поступило в управление от ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». Причиной стал односторонний отказ от исполнения контракта. По условиям договора предполагалась поставка халата хирургического одноразового стерильного.

Антимонопольная служба изучила материалы обращения и признала действия компании незаконными. В связи с этим сведения об ООО подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение управления компанию не устроило, она обратилась в суд. Однако Арбитраж подтвердил законность действий областного УФАС России.