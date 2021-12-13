РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. ЦНИИТОЧМАШ подмосковного Подольска выполнил первый зарубежный контракт на поставку 9-мм спортивного самозарядного пистолета «Аспид», сообщает пресс-служба предприятия.

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) выполнен первый зарубежный контракт на поставку спортивного самозарядного пистолета РГ120 «Аспид».

Спортивный самозарядный пистолет РГ120 и его модификация РГ120-1 были созданы в институте в инициативном порядке в 2019-2020 годах. В прошедшем году сертифицированы для гражданского рынка. Первая партия пистолетов РГ120 уже поставлена за рубеж.

РГ120 можно использовать в «стандартном» классе практической стрельбы, РГ120-1 – в «облегченном с оптическим (коллиматорным) прицелом». То есть в модификации есть место для крепления коллиматорного прицела, отсутствует наружный флажок предохранителя. Это позволяет моментально доставать оружие из кобуры, не опасаясь возможности зацепиться за что-то выступающими деталями. Сэкономленные доли секунд работают на результат спортсмена.