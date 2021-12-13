РИАМО - 13 дек. Мосгорсуд приговорил уроженцев Абхазии Джамбулу Джанашию и Муртазу Шаданию к 15 и 16 годам колонии строго режима за покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным СК, в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, а также Нузгар Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Япончика, который был одним из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе.

Джанашия и Газзаев следили за Иваньковым, Шадания также вел скрытое наблюдение, обеспечивал связь и принимал участие в транспортировке оружия в Москву.

Покушение на авторитета произошло 28 июля 2009 года. На выходе из столичного ресторана «Тайский слон», расположенного на Хорошевском шоссе, в Япончика выстрелил снайпер – Бутба. Его отход прикрывал Папаев. Иваньков получил тяжелое ранение в живот и умер в больнице.

В итоге присяжные признали Шаданию и Джанашию виновными. По приговору суда Шадании назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Джанашии – 15 лет. Оба осужденных будут отбывать сроки в колониях строгого режима.

Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Газзаев отбывает длительное заключение.