РИАМО - 13 дек. Сотрудники МЧС, «Мособлпожспаса», добровольцы и сотрудники администрации Раменского городского округа провели в муниципалитете профилактические рейды по пожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Специалисты напомнили жителям о мерах предосторожности в отопительный период, рассказали о порядке действий при пожаре и правилах использования огнетушителя. Инструктажи прошли в Доме культуры «Островецкое» и храме Николая Чудотворца.

Также профилактический рейд проведен в домах многодетных семей. Родителей призвали не оставлять детей без присмотра, не допускать игр с опасными предметами и быть осторожными при использовании печного отопления и электроприборов. Каждая семья получила от организаторов мероприятия автономные пожарные извещатели.