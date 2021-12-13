РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. Спортсмены городского округа Люберцы завоевали более 50 медалей на Всероссийских открытых соревнованиях по тхэквондо «Московский Вызов», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве состоялись Всероссийские открытые соревнования по тхэквондо «Московский Вызов». Они по традиции прошли при поддержке Следственного комитета Москвы. Всего в турнире приняли участие более 2,1 тыс. спортсменов из России и стран зарубежья. Городской округ Люберцы представили более 80 спортсменов разного возраста.

«Городской округ Люберцы представляли одни из лучших спортивных клубов Подмосковья: СК «Дан-Гун» (руководит Алексей Яблошевский) и «Федерация тхэквондо Люберецкого округа» (руководит Юрий Першин). Спортсмены городского округа Люберцы завоевали более 20 золотых медалей и более 30 медалей иного достоинства. Благодарим тренерский состав за проделанную работу», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что среди люберецких спортсменов особых результатов добились Александр Михайлов и Егор Марков, которые принесли в копилку сборной 2 золотые медали в спарринге среди обладателей черных поясов.