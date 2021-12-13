РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Подольские спортсмены стали победителями и призерами Открытого первенства по дзюдо в Видном, сообщил президент Подольской федерации дзюдо и самбо Дмитрий Воробьев.

В Видном 12 декабря состоялось Открытое первенство Ленинского городского округа по дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 г. р. и юношей 2010-2011 г. р. На татами вышли около 400 ребят более чем из 20 городов России.

Среди участников были и подольчане, которые заняли призовые места. Так, Никита Рогожин в весовой категории 38 кг занял 1 место, Артем Литвененко в весовой категории более 73 кг также одержал победу. Серебро получили Иван Туркин (66 кг) и Эвелина Сысоева (более 63 кг), а Матвей Козловский в весовой категории 66 кг занял 3-е место.

Также команда городского округа Подольск заняла 2-е общекомандное место в командном зачете.