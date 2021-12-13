РИАМО - 13 дек. «Внешний» коллаген не может эффективно воздействовать на кожу и разглаживать морщины, а чтобы восполнить коллаген в организме, нужно правильным образом скорректировать свое питание, сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Коллаген – это белок, который в том числе поддерживает упругость кожи. Производители кремов часто добавляют коллаген в свою продукцию, объясняя это тем, что коллаген сможет уменьшить количество морщин, но эффект от таких кремов бывает заметен далеко не всегда.

«Самый популярный миф гласит, что коллаген, который входит в состав кремов либо других средств, наносящихся на кожу, будет способствовать разглаживанию морщин. Тут важно понимать простую вещь: чужеродному белку никак нельзя проникнуть внутрь, размер не позволит. Иными словами, «внешний» коллаген никогда не станет «внутренним», — сказал Бобровский в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что коллаген не будет усваиваться, если его не синтезировал организм, поэтому биоактивные добавки к пище с коллагеном также не будут эффективными.

Бобровский добавил, что для восполнения коллагена нужно употреблять витамин С, он поможет белку синтезироваться. Кроме того, стоит употреблять желатин в виде фруктового желе или холодца. Животные белки также положительно повлияют на упругость кожи.