РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. Две компании из Балашихи получили штрафы за сброс ливневых сточных вод на 26-м км трассы М-7 «Волга» и в деревне Новая, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Первый нарушитель – компания «Новострой», которая обслуживает объекты транспортной инфраструктуры. В результате аварии на насосной станции, которую эксплуатирует организация, произошел перелив неочищенных ливневых стоков на рельеф. Кроме того, осуществлен сброс на почву жидкости с резким химическим запахом», – сказал зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в районе деревни Новая компания «Земпроектстрой» организовала сброс ливневых сточных вод в ручей, приток реки Черная, не оформив разрешение на пользование водным объектом.

По итогам расследования обе компании-нарушителя и должностное лицо фирмы «Новострой» оштрафованы. Их деятельность остается на контроле Минэкологии Московской области.

Разин также отметил, что река Черная находится под постоянным наблюдением из-за систематических нарушений. Так, ранее в этом году Минэкологии наказало компанию «ВКХ-эксплуатация» за размещение отвалов грунта в водоохранной зоне реки, а управляющую компанию «Проф-недвижимость» – за сброс в Черную стоков с повышенным содержанием нефтепродуктов.