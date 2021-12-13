РИАМО - 13 дек. За прошедшую неделю на территории Москвы зарегистрировали 159 ДТП. В результате аварий 5 человек погибли, а 164 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе 4 ребенка, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Наиболее частыми причинами аварий стали: автомобильные столкновения (81 ДТП) и наезды на пешеходов (57). При этом 35 наездов на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

Самым аварийным днем минувшей недели стал четверг, тогда произошло 31 ДТП в которых пострадал 31 участник, а двое человек погибли.

С наступлением зимнего периода и усложнением дорожной ситуации водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дороге: не превышать скорость и избегать резких непредсказуемых маневров.