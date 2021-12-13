РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Свыше 35 спикеров приняли участие в панельных дискуссиях в рамках первого Всероссийского образовательного бизнес-форума «Репутация» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе «Крокус Групп».

10 декабря в концертном зале Crocus City Hall состоялся первый Всероссийский образовательный бизнес-форум «Репутация». Он стал одним из самых масштабных событий года в сфере бизнес-образования. Выступили более 35 спикеров, состоялись 10 панельных дискуссий.

Каждый участник получил возможность перенять лидерский опыт и узнать истории становления крупнейших бизнес-игроков. Впервые мероприятие подобного формата прошло при поддержке министерства культуры РФ.

«Проводить первый форум непросто – для начала он сам должен заработать хорошую репутацию. Уверен, с каждым годом проект будет становиться все более эффективным, к нему присоединятся международные спикеры», – сказал первый вице-президент Crocus Group, соучредитель проекта «Репутация», президент медиахолдинга «Жара» Эмин Агаларов.

Он поблагодарил всех, кто принял участие и поддержал «Репутацию» на самом сложном, первом этапе.

В форуме приняли участие выдающиеся эксперты из сферы бизнеса, науки, образования и культуры. Спикеры провели серию панельных дискуссий, в рамках которых обсудили актуальные темы, поделились опытом, представили свои прогнозы на будущее.