РИАМО - 13 дек. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мнение президента РФ Владимира Путина будет учтено экспертами при разработке законопроекта о QR-кодах в общественных местах, сообщает Газета.ru.

«Слова президента и вот эта принципиальная позиция президента абсолютно одинаковым образом распространяются и на этот законопроект», — отметил Песков.

На рассмотрении депутатов Госдумы остается законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

В то же время проект закона о введении QR-кодов в транспорте парламентарии сняли с рассмотрения. Владимир Путин, комментируя этот законопроект, отметил, что он должен быть проработан. Глава государства также призвал «действовать очень аккуратно» и не создавать неудобства для россиян.

«Зачем нужен QR‑код, если можно им стать»: соцсети о введении кодов в транспорте и кафе>>