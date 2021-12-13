РИАМО - 13 дек. В городском округе Кашира 14 декабря запланировано отключение электроэнергии на 8 улицах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Электричества не будет на ул. Некрасова, Ильича, Кирпичный Поселок, Ямской Поселок, Ямская Слобода, в Малом Посадском и Некрасовском переулках и Ямском проезде.

Свет отключат в промежутке с 9:00 до 16:00 не более чем на 2 часа. В течение этого времени будет проведена опиловка деревьев. Это поможет в дальнейшем повысить надежность электроснабжения местных жителей.