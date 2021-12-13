РИАМО - 13 дек.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о взрыве на территории Серпуховского женского монастыря в Главное следственное управление СК РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело (покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ). Отмечается, что дело будет передано в центральный аппарат СК для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования.

Утром в понедельник 18-летний молодой человек активировал самодельное взрывное устройство на крыльце православной гимназии, находящейся на территории Серпуховского женского монастыря. По предварительным данным, нападавший – бывший ученик церковно-приходской школы.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственная группа.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали 10 детей в возрасте от 11 до 17 лет, сам взрыватель был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.