РИАМО - 13 дек. В III квартале 2022 года в селе Каринское Одинцовского округа начнется реконструкция очистных сооружений. Реализация проекта потребует порядка 200 млн рублей, финансирование будет осуществляться из бюджетов Одинцовского округа и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, планируемый срок завершения работ – III квартал 2023 года.

«Очистные сооружения в селе Каринское обслуживают 1500 человек, к ним подключены 3 социальных объекта. Данный объект реконструируем в соответствии с пожеланиями, которые были высказаны на встрече с жителями. Сейчас идет проектирование, а сами работы завершим в 2023 году. Соответственно, это будут новые, современные очистные сооружения, которые обеспечат максимальное качество очистки стоков. Контракт на проектирование уже заключен», – сказал Андрей Иванов.

Помимо этого, сейчас завершается масштабная реконструкция очистных сооружений в деревне Папушево. Комплекс работ на объекте выполняется в рамках национального проекта «Экология» и программы «Оздоровление Волги». Очистные в Папушеве обслуживают 9500 человек и 8 социальных объектов.

Как сообщил заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев, работы на финальной стадии – объект уже работает по новому циклу, ведутся пусконаладочные работы и монтаж 3-й линии. Завершение реконструкции – до конца 2021 года.