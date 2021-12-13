РИАМО - 13 дек. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, кто из футболистов больше всего достоин «Золотого мяча». Спортсмен считает, что эту награду стоило дать Роберту Левандовскому.

Церемония вручения премии прошла в Париже 29 ноября. «Золотой мяч» получил Лионель Месси.

«Думаю, что я бы дал («Золотой мяч» - ред.) Левандовскому или Бензема. Левандовский, как я думаю, в последние 3 года лучший в футболе», - сказал Нурмагомедов.

Он отметил, что Левандовский выиграл Лигу чемпионов, в этом году у него 65 голов.

«Думаю, что он заслуживает «Золотой мяч», - подчеркнул Нурмагомедов.