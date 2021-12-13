РИАМО - 13 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подарил специальную парту Маше Гутовой, ученице первого класса школы №17 в Новой Трехгорке. Девочка страдает редким заболеванием – спинальной мышечной атрофией – и передвигается исключительно в коляске, поэтому учиться за обычной партой не может. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специальную парту можно регулировать по высоте, чтобы ребенок мог подъехать на коляске и разложить на столешнице тетрадки, учебники, ручки и карандаши. Андрей Иванов пожелал девочке успехов в учебе и заверил, что руководство школы будет сопровождать ее дальнейшее обучение.

«Маленькая Маша ведет очень активный образ жизни и не представляет обучение дома без своих друзей-одноклассников. Я рад, что парта пришлась Маше по душе. Недавно в учебном заведении был назначен новый директор, который будет лично контролировать дальнейшее обучение девочки», – подчеркнул Андрей Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что Маша также принимает участие в проектах федеральных каналов, является лауреатом конкурсов Гран-при «Литературное слово» и послом «Счастья» в ассоциации «Дети Евразии». Мама девочки Ольга Гутова поблагодарила Андрея Иванова за оперативное содействие.

«Андрей Робертович, мы признательны вам и вашей команде. Спасибо за правильную гражданскую позицию в современном обществе, за профессионализм и молниеносное решение вопроса», – обратилась Ольга Гутова.

Для комфортного обучения девочки ее класс перевели на первый этаж. Также был отремонтирован лифт, чтобы на втором этаже можно было посещать секцию шахмат – это была давняя мечта Маши.

Андрей Иванов резюмировал, что необходимо продумать доступную среду в школе и дальше, чтобы детям с ограниченными возможностями здоровья было комфортно учиться в старших классах.