РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Рабочие приступили к заливке катка на хоккейной коробке по улице Академика Доллежаля в Подольске, завершить работы планируется завершить до предстоящих выходных, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники управляющей компании «МУЖРП-12» и территориального управления в мкрн Кузнечики 10, 11 и 12 декабря производили заливку льда на хоккейной коробке, расположенной во дворе дома 15 по улице Академика Доллежаля.

Крепкие морозы, стоявшие в эти дни, помогли создать основу катка. На протяжении нескольких дней предстоит наращивать толщину льда для качественного и безопасного катания. При благоприятных погодных условиях каток начнет полноценно функционировать к ближайшим выходным дням - 17-18 декабря.

Как сообщал ранее глава округа Николай Пестов в Instagram, в Подольске на всех территориях приступили к подготовке площадок для заливки льда. Полностью все работы будут завершены до 22 декабря.