РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Двое подольских спортсменов одержали победу на чемпионате мира по грэпплингу, соревнования проходили в Москве, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве 12 декабря прошел чемпионат мира по грэпплингу – виду спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. В турнире приняли участие и подольские спортсмены, которые стали призерами в возрастной категории от 35 лет.

Так, победителем в весовой категории до 84 кг стал Дмитрий Лапченков, а в весовой категории до 130 кг победу одержал Дмитрий Грешнов. Еще один спортсмен Сергей Чебан занял 3-е место в весовой категории до 100 кг.