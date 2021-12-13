РИАМО - 13 дек. Два спектакля с приглашенными звездами состоятся 16 декабря в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре в честь столетней годовщины со дня рождения легендарного артиста, сообщил его сын Максим Никулин.

Столетие со дня рождения знаменитого советского артиста и великого клоуна Юрия Никулина будут отмечать 18 декабря.

«16 декабря в цирке пройдут два спектакля, днем и вечером, посвященные столетию со дня рождения Никулина. Они будут смешанные, как это в последнее время делается. Будут приглашенные звезды эстрады и кино, артисты цирка и те, кто может что-то вспомнить (о Юрии Никулине - ред.) и какие-то слова сказать», - сказал Максим Никулин.

Он добавил, что трансляция праздничных выступлений пройдет на Первом канале.

В день рождения артиста, 18 декабря, цирк будет закрыт для посетителей, там пройдет празднование в узком семейном кругу вместе с артистами и ветеранами цирка.​

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове. Дебютировал в кино в 1958 году, в 1981 году занял должность главного режиссера цирка на Цветном бульваре, а в 1983 году — директора и худрука цирка. Скончался 21 августа 1997 года в Москве.