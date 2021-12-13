РИАМО - 13 дек. В городском округе Пушкинский 14 декабря пройдут аварийно-восстановительные работы на энергообъектах. В связи с этим в течение дня будет отключено электроснабжение ряда домов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах АО «Мособлэнерго» пройдут технические работы, которые призваны повысить надежность подачи электричества. Проведение всех необходимых аварийно-восстановительных работ не займет более 2 часов.

В промежутке между 9:00 и 17:00 свет отключат в п. Правдинский на ул. Народная, Кирова и Фрунзе, а также в мкрн Заветы Ильича на ул. Колхозная, С. Разина и Счастливая.

Между 10:00 и 14:00 электроснабжение отключат в мкрн Клязьма на ул. Боткинской в д. 24-38, в Боткинском тупике, на ул. 2-я Пушкинская горка в д. 6, 7, 9А, 10, 13, 14, на ул. Желябовской, ул. Политкаторжанской, Кировском пр-де и ул. Полевой в д. 6, 8, 10, 10Б, 13.

Также в этот же период времени электричества не будет в мкрн Заветы Ильича на ул. Ломоносова в д. 22-30, 21-31 и на ул. Горького в д. 54-86, 37-45.