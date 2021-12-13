РИАМО - 13 дек. Экстренное предупреждение объявлено на территории Подмосковья с вечера понедельника до 9 часов 14 декабря из-за мокрого снега, тумана и гололедицы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Видимость утром может сократиться до 200-700 м. Также на дорогах ожидается гололедица.

МЧС призывает автомобилистов сохранять осторожность на дорогах и не парковать транспортное средство вблизи шатких конструкций и деревьев. При движении рекомендуется снизить скорость движения, не совершать лишних маневров и перестроений.

При тумане людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, следует воздержаться от выхода на улицу. Пешеходов просят быть внимательными при переходе улиц и дорог.

В случае гололедицы спасатели рекомендует гражданам надевать мало скользящую обувь и наступать на всю подошву при ходьбе.