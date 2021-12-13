РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Россельхознадзор обязал собственника сельскохозяйственного участка в Подольске убрать очаговое захламление, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2021 года управлением было проведено обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 59,26 га, расположенного в Подольске. Земельный участок принадлежит ООО «Быково» на праве собственности.

В результате обследования был установлен факт очагового захламления земельного участка. Управление выдало ООО «Быково» предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению земельного законодательства РФ. Был установлен срок по приведению территории в соответствие с установленной категорией земель и видом разрешенного использования.