РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. Спасатели Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Балашихи о правилах безопасности при выпадении ледяного дождя, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в Ногинске начался ледяной дождь. Он возникает из-за разницы температур на высоте прохождения дождевого фронта и у поверхности земли. Ледяной дождь состоит из твердых прозрачных шариков льда, внутри которых осталась незамерзшая вода. Падая, они раскалываются, жидкость выливается и быстро замерзает, образуя гололед на асфальте и ледяную корку на других поверхностях (на ветвях деревьев, крышах домов, автомобилях и т.д.).

Ледяной дождь может причинить серьезный ущерб. Под тяжестью льда ломаются и погибают деревья, обрываются линии электропередач, рушатся различные конструкции. Из-за гололеда на дорогах резко увеличивается число ДТП. Кроме того, автомобилистам становится очень сложно вызволить свои авто из ледяного плена, а коммунальщикам – расчистить улицы. Чтобы не попасть в число пострадавших, спасатели просят жителей округа выполнять важные правила.

Прежде всего, нужно подобрать нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе и отказаться от высоких каблуков. Нужно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, надо передвигаться по ней как лыжник, небольшими скользящими шажками, быть предельно внимательным на проезжей части дороги: не торопиться, и тем более не бежать.

Кроме того, нужно стараться обходить все места с наклонной поверхностью, наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях, руки по возможности должны быть свободны, не нужно держать их в карманах — это увеличивает вероятность падения.

Спасатели также отмечают, что если вы поскользнулись, нужно присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент падения нужно сгруппироваться, и перекатившись, смягчить удар о землю, не пытаться спасти вещи, которые несете в руках.

Необходимо помнить, что особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы нужно обязательно обратиться к врачу за оказанием медицинской помощи.

В случае любой беды можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб — «101» или «112».