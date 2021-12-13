РИАМО - 13 дек. Жители 92 домов в городском округе Серпухов получили более 700 тыс. рублей за не оказанную услугу по вывозу ТКО. ООО «МСК-НТ» пересчитало платежи по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, начисления неправомерно выставлялись жителям деревни Петрухино с 1 января 2019 года. Регоператор по обращению с ТКО снял начисления общей суммой 707 674 рубля.

В заявлении в Госжилинспекцию региона жители сообщали, что мусорного бака в деревне нет и отходы они вывозили сами по дороге на работу. Проверка установила, что в деревне нет контейнерной площадки, хотя в то же время плата за ее пользование была. Перерасчет ООО «МСК-НТ» выполнила в срок.