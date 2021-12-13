РИАМО - 13 дек. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов еще раз подтвердил, что не собирается возвращаться к турнирам и участвовать в новых поединках. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о возможности боя с бразильским бойцом UFC Чарльзом Оливейрой.

Ранее Оливейра в бою с американцем Дастином Порье завоевал пояс UFС в легком весе, который освободил Нурмагомедов, завершивший карьеру в смешанных единоборствах.

«Я же ушел не из-за того, что мне было не с кем драться. Всегда найдется соперник <...>. Хабиб <...> ушел на пенсию открывать свой бренд, ездить по миру и делать свои дела», – сказал Нурмагомедов журналистам.

Спортсмен также заявил, что открыл свой офис в Майами. Он называется Eagle FC.

«У нас есть площадка в Майами, которую мы строили год, у нас есть дом. <...> Нам не нужно будет летать по городам», – отметил боец.

Он пояснил, что в Майами создана очень серьезная инфраструктура. Там планируется провести 8-10 турниров в течение года.

Нурмагомедов также подчеркнул, что ведет активную деятельность в разных странах и продвигает здоровое питание.