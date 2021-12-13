РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 дек. По 30 декабря Щелковский межрайонный водоканал проводит новогоднюю акцию «В Новый год без старых долгов», сообщается в группе водоканала в соцсети «ВКонтакте».

В рамках акции правом на списание 100% начислений за просрочку платежей (свыше 10 тыс. руб.) могут воспользоваться физические лица при полном погашении задолженности до 30 декабря.

Внести оплату и написать заявление для списания пеней можно в центре обслуживания клиентов по адресу: г. Щелково, ул. Свирская, д. 1А. Центр работает с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.