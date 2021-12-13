РИАМО - 13 дек. Коломенское производственное отделение «Мособлэнерго» запланировало проведение технических работ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Свет выключат 14 декабря в период с 11:00 до 13:00. В течение этого времени подрядная организация будет заниматься работами по капитальному ремонту оборудования.

Временно электроснабжение будет отсутствовать в городе Коломна на улицах Подлипки и Подлипки-2, а также в доме № 36 на территории СНТ «Дружба». Проведение работ позволит в дальнейшем повысить надежность электроснабжения жителей муниципалитета.