РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. В подмосковном Домодедове к посещению готовы 5 катков, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Главный каток расположен на площади 30-летия Победы. Для комфорта жителей и во избежание очередей работает предварительная запись на сайте parkidomodedovo.ru/. Между сеансами каток будут заливать, приводить в порядок.

Также катки расположены по адресам: микрорайон Востряково, ул. Пушкина; микрорайон Авиационный, ул. Гагарина, дом №7; микрорайон Западный, ул. Текстильщики, дом №1Б; микрорайон Барыбино, ул. Южная.

Катки работают с 10:00 до 22:00. Всего зимой для жителей округа будут работать 22 катка.