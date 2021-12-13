РИАМО - 13 дек. В частной медицинской клинике в столице мужчина напал на стоматолога, потому что ему не понравилось, как врач лечил его зубы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в медучреждении в Ясном проезде на северо-востоке Москвы.

По предварительным данным, пациента не устроило качество лечения специалиста, он достал нож и нанес им врачу удар в живот. Стоматолога госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работаю сотрудники полиции. Точные причины происшествия еще не известны.