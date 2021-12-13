РИАМО - 13 дек. Возведение пересадки началось между станцией «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии и будущей Бирюлевской линией метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Работы на объекте ведет дочерняя стройкомпания холдинга «Мосинжпроект» - ООО «МИП-Строй №1».

«На станции восточного участка БКЛ «Кленовый бульвар» началось строительство пересадки на одноименную станцию перспективной Бирюлевской линии. Уже более чем на две трети возведены ограждающие конструкции котлована», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Генеральный директор ООО «МИП-Строй №1» Константин Маслаков отметил, что ограждающие конструкции котлована возводятся по технологии «стена в грунте»: она позволяет разрабатывать котлован большой глубины без влияния на близлежащие сооружения.

«По завершению этих работ мы начнем разработку грунта и крепление котлована для последующего строительства пересадки», – пояснил он.

Архитектурный облик станции БКЛ «Кленовый бульвар» будет напоминать объекты расположенной рядом усадьбы «Коломенское». Общая строительная готовность станции составляет порядка 54%, напомнил Кравцов.

Дизайн станции «Кленовый бульвар» Бирюлевской ветки определили в ходе открытого международного архитектурного конкурса. Победил проект консорциума во главе с британским бюро Zaha Hadid Architects. Одной из особенностей облика станции станет динамическая система освещения, информирующая пассажиров о прибытии поезда.

После завершения работ на Большом кольце и создания Бирюлевской ветки пассажиры смогут планировать новые маршруты на юг столицы.

«БКЛ будет связана пересадками с несколькими будущими ветками. Сейчас, к примеру, также создается пересадка между введенной станцией «Новаторская» Большого кольца и одноименной станцией строящейся Троицкой ветки», – отметил Кравцов.

«Новаторская» входит в состав недавно открывшихся десяти станций БКЛ. Помимо нее пересадочными являются еще 6 станций нового участка.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 декабря запустили движение по станциям «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Теперь на Большом кольце остается завершить девять станций, в их числе четыре станции восточного участка БКЛ – «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

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