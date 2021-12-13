РИАМО - 13 дек. Московская городская дума направила в Государственную думу РФ свыше 5 тыс. обращений от жителей столицы, высказавших свои позиции по поводу принятия законопроектов о введении QR-кодов, сообщает пресс-служба столичного парламента.

8 декабря в ходе круглого стола по обсуждению борьбы с коронавирусом председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пообещал направить федеральным законодателям поступившие в столичный парламент письма москвичей, чтобы их мнения были учтены при принятии окончательного решения.

«Сегодня мы все письма передаем в аппарат Государственной думы, чтобы мнение каждого москвича было услышано при принятии окончательного решения. Я считаю, что решение, которое будет принято, должно учитывать как общегосударственные интересы, так и региональную специфику», - сказал Шапошников.

Он отметил, что тема противодействия пандемии должна обсуждаться конструктивно, а не использоваться различными партиями и фракциями в собственных интересах. Шапошников подчеркнул, что главным способом борьбы с коронавирусом остается вакцинация.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов, свидетельствующих о пройденной вакцинации или наличии антител к коронавирусу, на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы.

По словам Володина, такое решение было принято после анализа мнений регионов и обращений россиян.

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