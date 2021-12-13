РИАМО - 13 дек. Московская городская дума направила в Государственную думу РФ свыше 5 тыс. обращений от жителей столицы, высказавших свои позиции по поводу принятия законопроектов о введении QR-кодов, сообщает пресс-служба столичного парламента.
8 декабря в ходе круглого стола по обсуждению борьбы с коронавирусом председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пообещал направить федеральным законодателям поступившие в столичный парламент письма москвичей, чтобы их мнения были учтены при принятии окончательного решения.
Он отметил, что тема противодействия пандемии должна обсуждаться конструктивно, а не использоваться различными партиями и фракциями в собственных интересах. Шапошников подчеркнул, что главным способом борьбы с коронавирусом остается вакцинация.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов, свидетельствующих о пройденной вакцинации или наличии антител к коронавирусу, на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы.
По словам Володина, такое решение было принято после анализа мнений регионов и обращений россиян.
«Зачем нужен QR‑код, если можно им стать»: соцсети о введении кодов в транспорте и кафе>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии