РИАМО - 13 дек. Подмосковные пожарные потушили возгорание, произошедшее в Апрелевке в Наро-Фоминском городском округе. Для борьбы с огнем привлекли 11 человек и специализированную технику, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о произошедшем пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 13 декабря в 03:14. На тушение воспламенения направили 11 человек и три единицы техники.

Огонь распространился в хозяйственной постройке на улице Боровский тракт. Пожарные смогли справиться с пламенем менее чем за полтора часа, в 04:40 огонь был устранен. В пожаре никто не пострадал.

За минувшие сутки в Московской области произошло 65 техногенных пожаров. Сотрудники МЧС смогли спасти жизни восьми человек.

65 пожаров произошло в Подмосковье за сутки>>