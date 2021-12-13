РИАМО - 13 дек. В оперативно-дежурную смену ЦУКС 13 декабря поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в Одинцовском городском округе. Пожар был устранен за один час, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание возникло в хозяйственной постройке на улице Москворецкая в деревне Полушкино. Информация о пожаре поступила в 1:02.

На борьбу с огнем были направлены семь человек и две единицы техники. Полностью ликвидировать огонь удалось к 2:02. Пострадавших в пожаре нет.

Всего за прошедшие сутки в Подмосковье возникло 65 техногенных пожаров. На их тушение были направлены 571 человек и 163 единицы техники.