РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. К Новому году и Рождеству в микрорайонах и учреждениях подмосковной Балашихи проведут порядка 1 тыс. праздничных мероприятий, одним из главных праздничных событий декабря станет выступление участников телепроекта «Ледниковый период» на катке в парке «Пехорка», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

По словам заместителя главы администрации Балашихи Лилии Татевосян, новогодние и рождественские ярмарки, выставки, концерты, фестивали и спортивные соревнования станут частью реализации губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

Одним из главных праздничных событий декабря в округе станет выступление известных чемпионов фигурного катания, титулованных спортсменов, участников телепроекта Ильи Авербуха «Ледниковый период». Шоу состоится на главном катке в парке «Пехорка» 19 декабря.

Специально для мероприятия у катка установят временные трибуны вместимостью до 1,5 тыс. человек. Начало в 19:00.