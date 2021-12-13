РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. Воспитанники комплексной спортшколы олимпийского резерва Люберец завоевали 20 призовых мест на первенстве городского округа по фигурному катанию, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

11 и 12 декабря в ледовом спорткомплексе «Зенит» в поселке Томилино состоялось первенство городского округа Люберцы по фигурному катанию «Люберецкий конек». Соревнования проходили по одиночному катанию и по спортивным балетам. В них приняли участие более 150 спортсменов из Москвы, Красногорска, Раменского, Сергиева Посада. Люберцы представили 50 спортсменов отделения фигурного катания КСШОР.

«Наши юные фигуристы показали хорошие результаты. Они завоевали 20 медалей: 7 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Среди спортивных балетов в категории «Новисы» коллектив КСШОР занял первое место. Поздравляем с победой», - отметил Ружицкий.

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